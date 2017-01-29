محافظ إب : جرائم تفجير المنازل لن تمر دون عقاب ومرتكبوها لن يفلتوا من المحاسبة

قال محافظ محافظة اب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي بأن تفجير المليشيا الإنقلابية لعدد من منازل المواطنين في المحافظة لن تمر بدون عقاب وان مرتكبيها لن يفلتوا من المحاسبة وفقا للقانون .

ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية للقيام بواجبها حيال الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة اب وسط اليمن.

وقال الوائلي بأن تلك الجرائم التي تقوم بها المليشيا تعد انتهاكات صارخة لحقوق الانسان و تأتي ضمن جرائم الحرب التي تتنافى مع الدين والاخلاق و تجرمها القوانين المحلية والعالمية و تتنافى مع قيم وعادات المجتمع اليمني .

ودعا الى توثيق ورصد تلك الجرائم مبشرا باقتراب موعد تحرير محافظة اب من تلك العصابة الاجرامية المتمثلة بمليشيا الحوثي والمخلوع داعيا ابناء محافظة اب الى التأهب للالتحام بمعركة التحرير التي اقتربت ساعتها .

وبخصوص سيطرة الإنقلابيين على المحافظة قال اللواء الوائلي بأن عملية الاستعداد والتدريب للقوات العسكرية الخاصة بتحرير محافظة اب مستمرة بعد ان تشكلت عدد من الالوية من ابناء المحافظة وهم يشاركون اخوانهم في مختلف الجبهات .

وحذر الوائلي من التمادي في تلك الجرائم التي كشفت عن الوجه القبيح والاجرامي لتلك العصابات التي سيتم دحرها بقوة وعزيمة القوات المسلحة اليمنية التي تخضع للشرعية وبدعم من قوات التحالف العربي .

ويوم أمس أدان وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح تفجير المليشيات لمنازل المواطنين في #إب داعيا المنظمات إلى سرعة اسعاف المتضررين بالمواد الاغاثية اللازمة.

وقال فتح بأن الاعمال الاجرامية التي تقوم بها المليشيا بحق المواطنين تعد انتهاكاً للقوانين الانسانية والدولية ونطالب المنظمات الدولية والانسانية بإدانة هذه الجرائم، و الضغط على المليشيا الانقلابية لوقف ترهيب المواطنين.