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مجلس الوزراء يوجه اللجنة الوطنية العليا بوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف

الأحد 29 يناير 2017 07:41 م الصحوة نت - عدن
مجلس الوزراء يوجه اللجنة الوطنية العليا بوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف

وجه مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، وجه اللجنة الوطنية العليا المختصة بوضع استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف.

وشدد المجلس على ضرورة أن تشرع اللجنة في استلام الرؤى الأولية من الوزارات المعنية والعمل على دراسة وتحليل مظاهر الإرهاب والعنف وكيفية مواجهته والقضاء عليه.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب واستعادة الدولة من مليشيا الحوثي والمخلوع التي انقلبت على الدولة ودمرت كل مؤسساتها المالية والإدارية.

وثمن المجلس قرارات فخامة رئيس الجمهورية بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن ووصفه بالقرار التاريخي والشجاع لاكتمال وجود المؤسسات التشريعية في عدن.

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