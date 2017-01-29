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رئيس الجمهورية يوجه مصفاة عدن بسرعة الوفاء بالتزاماتها وحل مشاكل الموظفين

الأحد 29 يناير 2017 07:39 م الصحوة نت - عدن
رئيس الجمهورية يوجه مصفاة عدن بسرعة الوفاء بالتزاماتها وحل مشاكل الموظفين


وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي  الحكومة بسرعة الوفاء بالتزاماتها للمصفاة وحل مشاكل الموظفين وايلائها الرعاية الكاملة.

وثمن الرئيس هادي جهود موظفي المصفاة في استمرار العمل بمختلف الظروف والذين لا يقل دورهم عن الابطال في الجبهات.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس هادي اليوم الى شركة مصافي عدن و طاف بمنشئاتها والتقى خلالها بعمال وموظفي المصفاة للوقوف على تداعيات اعتصامهم.

وقال الرئيس ان الاعتصامات في المواقع الحيوية مثل مصفاة عدن ليست الا عقاب جماعي للمواطنين و لا تخدم الموظف او المًواطن بقدر ما تخلق معاناة لحياة المواطن البسيط في شل خدماته الضرورية المرتبطة بعمل المصفاة.

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