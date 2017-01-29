إب: اشتباكات مسلحة في أحياء المدينة وسقوط جرحى

اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم الأحد بين مسلحين بمدينة إب وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع.

مصادر محلية أفادت بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين في حارة الوازعية وسط المدينة وسقط جرحى نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر فقد هاجم مسلحون من حارة أبلان عدد من أبناء حارة الوازعية، الأمر الذي دفع مسلحو الوازعية للرد واستمرت الاشتباكات قرابة ساعة وعادت بعد ذلك بشكل متقطع.

وامتدت الإشتباكات لعدد من الشوارع الخلفية بحارة الوازعية وسمع الأهالي سيارات الإسعاف تصل إلى الوازعية.

وتعود أسباب الإشتباكات الى خلافات سابقة بين المسلحين كان بعضها على بسطات وقضايا أخرى بين طرفي الإشتباكات.

ولم تكن مليشيا الحوثي وصالح بمنأى عن الإشتباكات التي دارت وتقول المصادر بأن الحوثيين انحازوا لأحد الأطراف المسلحة وزادوا من اشعال فتيل المواجهات، وشنوا حملة اختطافات عدة طالت أبناء حارة الوازعية.

وتسببت الإشتباكات بأضرار بالغة بعدد من المنازل والممتلكات الخاصة وروعت الأطفال والنساء.

وفي حارة أحوال الثلاث أصيب أحد مسلحي المليشيا بطلقات نارية بظروف وملابسات غامضة.

وتحدثت بعض المصادر عن اصابة هاشم الغرباني أثناء تواجده مع مسلحين آخرين بالقرب من بيت سلطان عقيل وأصيب عن طريق الخطأ ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.