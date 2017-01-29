محافظ الضالع : انتصار المخا أوقف التهريب وتمويل المليشيات

قال محافظ الضالع "فضل محمد الجعدي" إن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الساحل الغربي للبلاد أوقفت عمليات التهريب والتمويل للمليشيات الانقلابية.

وقال محافظ الضالع في برقية رفعها لرئيس الجمهورية أن الإدارة المباشرة للرئيس عبدربه منصور هادي لعمليات تحرير مدينة وميناء المخا وبقية المواقع في الساحل الغربي، عجلت بالحسم، وعصفت بمخططات عصابات الإنقلاب وأخرجهتم من سراديبهم يولولون.

وفيما حيا الجعدي ما وصفها بالانتصارات الاستراتيجية التي حققتها القوات المسلحة في السيطرة على منافذ التهريب والتمويل للانقلابيين، وتأمين الملاحة الدولية، كعملية محورية، اعتبر تلك الانتصارات منعطف حاسم في الحرب على الانقلابيين على طريق تحرير تعز، وإيذانا بالتحرير الكامل واستعادة الدولة.

وجدد المحافظ الجعدي العهد والوفاء قدما حتى تحقيق الإنتصار ورفرفة علم الجمهورية على جبال مران بقيادة فخامتكم الشجاعة.