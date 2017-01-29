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الحوثيون يُجبرون المدرسين بعمران على وضع تعبير حربي ضد التحالف

الأحد 29 يناير 2017 02:28 م الصحوة نت | خاص
الحوثيون يُجبرون المدرسين بعمران على وضع تعبير حربي ضد التحالف


أجبرت مليشيا الحوثي والمخلوع بعض مدرسي مدارس محافظة عمران على وضع "تعبير" للطلاب يحرض على القتال ضد التحالف وقوات الجيش والمقاومة.


وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر تربوية أن مجموعة من مسلحي الحوثي زاروا بعض المدارس بعمران وقاموا بعملية تفتيش لأوراق الاختبارات للبحث عن ما اذا كان المعلمون قد وضعوا مواضيع للتعبير عنها من قبل الطلاب ضد ما يسموه العدوان.


وتفاجئ المسلحون بعدم وجود مواضيع حربية للتعبير عنها، ما أجبرهم على الزام مدير إحدى المدارس على ابلاغهم في حالة رفض أحد المعلمين  وضع تعبير للطلاب عن ما يسموه العدوان.


هذا وتُقحم مليشيا الحوثي والمخلوع العملية التربوية في حربها العبثية التي تشنها منذ عامين في مختلف المحافظات اليمنية.

كما أجبرت المليشيات المئات من طلاب المدارس على التجنيد وزجت بهم في مختلف جبهاتها.

 

المصدر| الصحوة نت

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