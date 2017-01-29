سفارة اليمن في واشنطن تنصح رعاياها بعدم مغادرة أمريكا

طالب السفير اليمني لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك أبناء الجالية اليمنية المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السفر إلى أي دولة خارج أمريكا.





وقال السفير بن مبارك في منشور له على صفحته في الفيس بوك"الأخوة أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، تابعتم قرار إيقاف السفر إلى أمريكا لمواطني سبع دول، من بينها بلادنا للأسف وإيقاف جميع التأشيرات السياحية والعلاجية باستثناء التأشيرات الدبلوماسية".





ونصح بن مبارك بعدم السفر خارج أمريكا للمتواجدين فيها حتى يتم استيضاح التفاصيل، راجيا التواصل مع الشؤون القنصلية بالسفارة أو القناصل الفخريين في حال وجود أية حالات عالقة في المطارات الأمريكية".





وأشار بن مبارك إلى أنه تم تشكيل خلية في السفارة لمتابعة هذا الأمر، وطلب من رعاياها التواصل معها في كل الحالات.



