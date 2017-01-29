مسئول عسكري: الرمح الذهبي تتأهب لاستعادة الحديدة بعد المخا





أكد مسؤول عسكري يمني لصحيفة الوطن السعودية أن المرحلة الثانية من عملية "الرمح الذهبي" التي بدأتها قوات الشرعية استعدادا لإطلاقها بعد استعادة المخا، ستتجه إلى الحديدة من محورين: الأول باتجاه الساحل الغربي الكامل وصولا إلى الحديدة، والثاني باتجاه المناطق الداخلية نحو تعز، بالسيطرة على معسكرات الانقلابيين الواقعة على طريق الحديدة - تعز.





وشنت طائرات التحالف العربي غارات جوية على موقع برج إرسال تابع لإذاعة محلية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، فيما أعلنت مصادر طبية في مستشفيات العلفي والعسكري بصنعاء وصول 20 من جثث الانقلابيين.





وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني نشرت آلياتها ومقاتليها شرق مدينة المخا وذلك بعد تعزيز وجودها في أرجاء المدينة وبإسناد جوي من مروحيات ومقاتلات التحالف العربي التي شنت عدة غارات على جيوب ومخابئ الميليشيات على امتداد الساحل الشمالي بين مدينة المخا ومنطقة يختل.





وواصل الجيش الوطني عملية تمشيط الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة، استعدادا للتوجه شرقا نحو معسكر خالد بن الوليد لاستعادته، وتأمين الطريق الرابط بين تعز والحديدة، كما قام الجيش بعملية التفاف على مواقع الميليشيات في منطقة المثلث على الطريق الرابط بين المخا وتعز، وتقدم من منطقة الخضراء إلى مزارع صويلح وجبال النار، بهدف قطع طريق خط تعز المخا.





وواصلت طائرات التحالف عملياتها الجوية لتعقب مجاميع الميليشيات في الجهات الشمالية والشرقية للمنطقة، كما قُتل 30 متمردا في غارات شنتها مقاتلات التحالف على معسكرات يحتلها الانقلابيون في مدينة الحديدة، غرب البلاد.



