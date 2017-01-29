منظمة رصد تدين تفجير ونهب المنازل وتهجير الأهالي في قرية الدهيمية بمحافظة إب

دانت منظمة رصد للحقوق والحريات ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فجر الخميس الماضي الموافق 26/1/2017م من مداهمة واقتحام قرية (الدهيمية) منطقة الاسلوم مديرية حزم العدين وما نتج عن ذلك من ترويع المواطنين العزّل ونزوح النساء والأطفال بعد إطلاق الرصاص بالرشاشات الخفيفة والثقيلة والقذائف والقنابل على مساكن المواطنين.





واستنكرت المنظمة تفجير ثمانية منازل لأهالي القرية وهم :-

1- منزل عبدالله سعيد نعمان

2- منزل المرحوم عبده سعيد عبده السلمي

3- منزل المرحوم عبدالله على السلمي

4- منزل فواز عبده مرشد السلمي (مغترب)

5- منزل عبده عبدالله سعيد

6- منزل ردفان محمد عبده مرشد (مغترب )

7- منزل محمد محمد صادق مرشد

8-منزل مختار صادق مرشد

كما استنكرت نهب جميع محتويات منازل المواطنين التالية أسماؤهم:

1- منزل مرشد حمود علي

2-منزل احمد عبدالله علي واخذ سيارته

كما قامت المليشا باختطاف

1- صادق مرشد السلمي 65 عام

2- علي عبدالله أحمد الحاتمي 60 عام

3- معاذ محمد علي السلمي 18 عام

4- الطفل هشام عبدالقوي علي السلمي 17 عام

حاجب عبدالله سعيد السلمي (مصاب بحالة نفسية وعصبية ).





ودعت رصد المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وادانة هذه الجريمة، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبوها دون حساب أو عقاب.





وأعلنت تمسكها بحقها في تقديم دعوى أمام المحاكم المحلية والدولية عملا بالقانون الإنساني الدولي وكل القوانين والمعاهدات الدولية .





……

الصحوة نت ينشر نص بيان منظمة رصد للحقوق والحريات..

تدين وتستنكر منظمة رصد للحقوق والحريات ما أقدمت عليه مليشا صالح والحوثي الانقلابية فجرا يوم الخميس الموافق 26/1/2017م من مداهمة واقتحام قرية (الدهيمية) منطقة الاسلوم مديرية حزم العدين ونتج عن ذلك الاقتحام ترويع المواطنين العزّل ونزوح النساء والأطفال بعد إطلاق الرصاص بالرشاشات الخفيفة والثقيلة والقذائف والقنابل على مساكن المواطنين و تفجير منازل المواطنين وهم :-

1- منزل عبدالله سعيد نعمان

2- منزل المرحوم عبده سعيد عبده السلمي

3- منزل المرحوم عبدالله على السلمي

4- منزل فواز عبده مرشد السلمي (مغترب)

5- منزل عبده عبدالله سعيد

6- منزل ردفان محمد عبده مرشد (مغترب )

7- منزل محمد محمد صادق مرشد

8-منزل مختار صادق مرشد

كما تم نهب جميع محتويات منازل المواطنين التالية أسماؤهم 1- منزل مرشد حمود علي

2-منزل احمد عبدالله علي واخذ سيارته

كما قامت المليشا باختطاف

1- صادق مرشد السلمي 65 عام

2- علي عبدالله أحمد الحاتمي 60 عام

3- معاذ محمد علي السلمي 18 عام

4- الطفل هشام عبدالقوي علي السلمي 17 عام

حاجب عبدالله سعيد السلمي (مصاب بحالة نفسية وعصبية ).





والمنظمة اذ تستنكر هذه الجريمة تدعو المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبهاوادانة هذه الجريمة

وتؤكد منظمة رصد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبوها دون حساب أو عقاب وبحقها في تقديم دعوى أمام المحاكم المحلية والدولية عملا بالقانون الإنساني الدولي وكل القوانين والمعاهدات الدولية .





صادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات إب

29 /1/2017م





صورة مع التحية

*للمبعوث الاممي لليمن

* لمعالي وزير حقوق الانسان

* للجنة الوطنيه للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن

* المفوضية السامية لحقوق الانسان.

* منظمة العفو الدولية.