حجة: الميليشيا تصادر كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمستفيدين يناشدون المانحين

صادرت ميليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة حجة كميات كبيرة من المساعدات الانسانية المقدمة من المنظمات الدولية -الدفعة الاخيرة للشهر الجاري- للنازحين والاسر الفقيرة.

وشكا عدد من المستفيدين في مختلف المديريات بانهم لم يستلموا سوى اقل نن نصف الكمية المعتمدة لهم ، فيما شكا اخرون من حذف اسمائهم من كشوفات المستفيدين واستبدالهم باخرين من عناصر المتمردين.

مصادر اكدت للصحوة نت بان الميليشيات قامت بنقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية لمخازن خاصة بها ، وذلك بتوجيهات المدير التنفيذي للإغاثة بالمحافظة خالد العبالي.

.واشات المصادر بانه تم صرف نصف كيس دقيق مع كمية بسيطة من الزيت والفول رديئ النوعية لكل مستفيد ، فيما الكمية المعتمدة تضم كيس قمح ودبة زيت متوسطة الحجم وسكر وارز وبقوليات متنوعة وحليب وغيرها ، والتي تم نهبها لصالح الميليشيات تقدر قيمتها بعشرت الملايين.

هذا وكان رئيس منسقية النازحين عادل عوضة قد كشف في تصريح سابق للصحوة نت بان عصابات التمرد بحجة قد صادرت مستحقات الف وخمسمائة نازح من الايجارات المقدمة من مفوضية اللاجئين ، تقدر مبالغها باكثر من مائة مليون ريال حرمت منها مستحقيها ، واستبدلتهم باسماء من قتلاهم واخرى وهمية.

ويناشد الاهالي المستفيدين المنظمات الدولية المانحة سرعة التدخل بالضغط على سلطات الامر الواقع بالمحافظة للكف عن هذه الممارسات المجحفة بحقهم ، ما لم تتوقف عن صرف هذه المساعدات التي تسلم باسمهم فيما يستفيد منها غيرهم.