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طيران التحالف يدك مواقع الانقلابيين بصرواح مارب بـ6 غارات ويستهدف تعزيزات

الأحد 29 يناير 2017 12:10 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
طيران التحالف يدك مواقع الانقلابيين بصرواح مارب بـ6 غارات ويستهدف تعزيزات



دمرت غارات لطيران التحالف طقمين تابعة للعناصر الإنقلابية بحباب صرواح على الحدود الغربية لمحافظة مأرب مع محافظة صنعاء.

وحسب مركز سبأ الإعلامي فإن ست غارات استهدفت مواقع وآليات عسكرية للإنقلابيين بصرواح .

وأشارت المصادر الى أن الطقمين كانت  محملة بأفراد ورشاشات متوسطة بمنطقة حباب غرب صروح وهي في طريقها لتعزيز جبهة الإنقلابيين بصرواح ما اسفر عن تدميرها وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد منهما.

يأتي هذا فيما شنت أيضاً مقاتلات التحالف أربع غارات على مواقع أخرى متفرقة للإنقلابيين  بجبهة صرواح.

هذا وتتواصل الاشتباكات بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في آخر معاقل المليشيات الانقلابية بصرواح.

 

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