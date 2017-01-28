مواجهات عنيفة بجبهة حمك بالضالع والمليشيات تستهدف الأحياء السكنية بالعود





تجددت اشتباكات ومواجهات وصفت بالعنيفة بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح في قطاع منخله بجبهة حمك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وقال مصدر ميداني لـ"الصحوة نت" إن القوات المسلحة والمقاومة تبادلت قصف مدفعي بالأسلحة الثقيلة مع مليشيات الحوثي صالح المتمركزة في جبل السور مديرية الشعر.

يأتي ذلك عقب قيان المليشيات الانقلابية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المارة في الخط الرابط بين العود ومديرية الشعر بإب ما أدى إلى إصابة امرأة من المهمشين بجروح بالغة أثناء عبورها بجانب الخط، قام أفراد القوات المسلحة بنقلها إلى أحد المستشفيات.





المصدر | الصحوة نت