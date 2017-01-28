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إصلاح تعز يأسف للزج باسمه في أحداث الثلاثاء ويؤكد بأنه لا صلة له بالطرفين المتنازعين

السبت 28 يناير 2017 11:30 م الصحوة نت - متابعة خاصة
إصلاح تعز يأسف للزج باسمه في أحداث الثلاثاء ويؤكد بأنه لا صلة له بالطرفين المتنازعين

أكد التجمع اليمني للإصلاح في تعز بأنه ليس له أي صلة بأحداث الثلاثاء الماضي ولا بالطرفين المتنازعين.

وقال بيان صادر عن إصلاح تعز إن الحزب تابع الأحداث المؤسفة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي بالمدينة، و التي عبر الإصلاح عن موقفه منها ضمن بيان أحزاب اللقاء المشترك ، الذي هو عضو فيه، وهي الأحداث التي بادر الرئيس لإيقاف تداعياتها و العمل على حلها. 

وعبر الإصلاح عن أسفه من بعض التناولات التي تزج باسمه في تلك الأحداث التي يدينها جملة و تفصيلا، لأنها تخدم العدو مجانا، و تحقق له  ما عجز عنه، و تشوه الوجه المشرق للمواقف البطولية لأبناء المحافظة بتلك الأعمال غير المسؤولة.

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