ناطق الحكومة: صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين في محافظات اقليم عدن من يوم غد

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، انه سيتم ابتداء من يوم غد الأحد صرف مرتبات جميع المتقاعدين العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة ، بعد نجاح جهود الوزارات والجهات المعنية بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في توفير البيانات الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين ستتم عبر مكاتب البريد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بحسب الالية التي تتبعها الحكومة الشرعية، والهادفة الى الغاء كل اشكال العبث والتجاوزات التي اقدمت عليها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وانقلابها على الشرعية الدستورية.

وذكر بادي ان بيانات المتقاعدين العسكريين تمت مراجعتها والتأكد من صحتها من قبل وزارة المالية، واستكملت عملية المراجعة واصبحت الكشوفات جاهزة وسيتم الصرف اعتبارا من يوم غد الاحد.

وأوضح ان هناك الية معتمدة من قبل الحكومة لعملية الصرف عبر مكاتب البريد للمتقاعدين العسكريين، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.

ونوه المتحدث باسم الحكومة، بما بذله رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والاتصالات وتقنية المعلومات من اجل الحصول على البيانات الخاصة بالمتقاعدين في القطاع العسكري، نظرا لاستمرار المليشيا الانقلابية في تعنتها ورفضها لتسليم قواعد بيانات موظفي الدولة.