وفاة قائد عمليات كتيبة الرمح الذهبي في جبهة باب المندب بحادث مروري

توفي العقيد الركن سعيد صالح الصبيحي قائد عمليات كتيبة الرمح الذهبي في جبهة باب المندب.

وقال الناطق الرسمي باسم مقاومة الصبيحة – فدرين طه – أن العقيد الصبيحي توفي جراء حادث مروري مؤسف بسبب إنقلاب الطقم العسكري الذي كان يقوده بمنطقة الوطيه القريبة من السقية عصر أمس الجمعة أثناء عودته من المخا.

وقال فدرين أنه تم نقل جثمان العقيد الصبيحي من مكان الحادث إلى مستشفى الجمهورية بعدن مساء أمس وشيع جثمانه ظهر اليوم إلى مقربة الصميته بطور الباحة.

الجدير بالذكر أن العقيد ركن الصماتي كان عائدا إلى محافظة عدن، بعد مشاركته في العديد من المعارك ضد المليشيات الإنقلابية منذ انطلاق معارك تحرير الجنوب ابتداءً من تحرير عدن والعند ومعركة الرمح الذهبي ولكنه بعيد عن الأضواء الإعلامية وكما كان معروف للجميع لايحب التعالي والظهور الإعلامي حيث كان هدفه سامي وعام هو الذود عن الوطن والحفاظ على كرامة الوطن والمواطن.