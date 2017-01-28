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مشترك تعز يدين الإساءة للإصلاح وأمين عام الناصري

السبت 28 يناير 2017 10:07 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مشترك تعز يدين الإساءة للإصلاح وأمين عام الناصري

دان مشترك تعز التناولات الإعلامية التي تجري في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إساءات وإتهامات موجهة لقيادات في اللقاء المشترك، وبعض أحزابه، و بصورة تسيئ للعمل السياسي ومنجزات العمل المشترك، وتسبب إرباكا وإعاقة للمسيرة السياسية.

وأضاف مشترك تعز في بيان أن آخر هذه الإساءات تلك التي تناولت شخصية الأستاذ عبد الله نعمان القدسي الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية وكذا الإساءات الموجهة للتجمع اليمني للإصلاح وباسلوب يجانب الحق، ويمثل تجنيا غير لائق ضد الإصلاح والاستاذ عبد الله نعمان، داعياً أعضاء وقواعد المشترك وكافة أبناء المحافظة و الإعلاميين خصوصا بأن يبتعدوا عن المناكفات وان يكفوا عن الإساءات للشخصيات السياسية والاجتماعية والقوى الحزبية والجماعات المقاومة، ويتفرغوا لما فيه وحدة تعز، ولم الشمل.

وأهاب مشترك تعز بالجهات الرسمية في المحافظة التصرف بما يعزز وحدة الصف ويصون السلم الاجتماعي ويحفظة

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