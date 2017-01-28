مقتل 6 من المليشيات الانقلابية والقوات المسلحة تقطع طريق المخا/ الخوخة

قُتل 6 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات اليوم السبت واستشهد اثنين وأصيب 8 من القوات المسلحة اليمنية في مواجهات بين الطرفين بمحافظة تعز.

في التفاصيل، قامت قوات الجيش الوطني بقطع الطريق الواصل من اتجاه الخوخة الى شمال مدينة المخا ، وبهذا تصبح المداخل الجنوبية والشرقية والشمالية لمدينة المخا تحت سيطرة الجيش الوطني بينما تحيط بها مياه البحر الاحمر من الغرب.

وتواصل قوات الجيش تمشيطها للأحياء من القناصة التي لازالت تتمركز في بعض المباني وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية بينما تعمل الفرق الهندسية على نزع وتفكيك حقول الالغام .

من جانبها، شنت طائرات التحالف بين الحين والآخر غارات على تجمعات ومواقع المليشيا.

وفي جبهة مقبنة طهرت القوات المسلحة جبل المُريِكِبْ وجبل المَرَايِغْ في الطوير عزلة اليمن جنوب غرب مقبنة .

وتواصل المليشيات قصفها للأحياء السكنية شرق وغرب المدينة بقذائف الهاوزر والدبابات ومضادات الطيران من مواقعها في تبة الجعشة والسلال وتبة سفتيل والحوبان شرقا ومن الستين والخمسين والربيعي شمال وشمال غرب المدينة.