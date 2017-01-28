"قرارات" نقل مجلس النواب الى عدن وتعيين رئيساً لمجلس البنك الاهلي ونائباً لوزير النفط

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن .

فيما يلي نصه :

قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2017م بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء.

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل واستنادا الى نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة اعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح .

" قرر "

مادة (1): يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن.

مادة (2): على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الاجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار .

كما صدر قرار جمهوري بشأن الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب.

كما صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد حسين حلبوب رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني. وسامي عبدالحميد مكاوي نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك.

كما صدر قرار جمهوري بتعيين سعيد سليمان بركات الشماسي نائبا لوزير النفط والمعادن.