اتحاد شركات السياحة يطالب بفتح باب العمرة بعد ثلاث سنوات من اغلاقه

دعا الاتحاد اليمني لشركات السفر والسياحة الحكومة اليمنية الى اعادة فتح باب العمرة لهذا العام ١٤٣٨ بالتنسيق مع الجانب السعودي.

وجاء في رسالة وجهها رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد حسين الخولاني الى وزير الأوقاف اليمني احمد عطية ان وكالات التفويج التي عانت من خسائر فادحة في العامين الماضيين، تواجه طلبات من قبل المواطنين الراغبين بتأدية مناسك العمرة.

وأكد الخولاني في رسالته للوزير على استعداد الاتحاد ضمان عودة المعتمرين في الوقت المحدد لهم حسب الأنظمة والقوانين الخاصة بالبلد المنظم.

وتتكبد نحو ١٢٠ وكالة وشركة حج وعمرة نحو ٢٣ مليون ريال شهريا كنفقات تشغيلية لمكاتبها في اليمن وفِي الاراضي المقدسة حسب مصدر في الاتحاد، بالاضافة الى خسارة أرباح الموسم والتي تقدر ب ١٨ مليون ريال سعودي سنويا

وتوقفت شركات ووكالات الحج والعمرة في اليمن عن تفويج المعتمرين بسبب الأوضاع التي يمر بها البلدان، ويستغل الانقلابيون هذا التوقف لصالحهم ضد الشرعية والتحالف، منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤.