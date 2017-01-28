مقتل مواطن برصاص مسلحين بمدينة إب وسط فوضى أمنية

قتل مواطن برصاص مسلحين بمحافظة إب وسط اليمن وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.

وافادت مصادر محلية بأن الشاب عيسى أحمد محمد لطف اليفرسي الذي ينتمي إلى قرية "العُداني" بعزلة الشراعي بمديرية جبلة غرب محافظة إب قتل اليوم السبت برصاص مسلحين بالمدينة.

المصادر قالت بأن خلافات حدثت مع المجني عليه وسقط قتيلا برصاص المسلحين الذين اختلف معهم ، غير أن مصادر أخرى تحدثت عن "مزاح" تطور لخلاف بين الجاني والمجني عليه وحدث اطلاق نار فارق على اثرها الشاب الحياة بعد نقله للمستشفى.

وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق وانتشار للسلاح أدى لتوسع الجريمة وزيادة معدلات القتل اليومي والذي تغذيه وترعاه مليشيا الحوثي وصالح بإب والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.