حجة: مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر في هجوم للمقاومة بمديرية حرض

قتل أحد مسلحي ميلشيات الحوثي وصالح في هجوم مباغت نفذه رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال اليمن.

ونقل مركز إعلام مقاومة تهامة "ان أفراد من المقاومة نفذوا هجوم استهدف ميلشيات الحوثي مساء أمس الجمعة، أثناء تواجدهما في موقع لهما شمال شرق مثلث عاهم بمديرية حرض".

وأفاد المركز "أن الهجوم تم بقنبلة يدوية انفجرت وسط مسلحي المليشيا، مما أسفر عنه مصرع أحدهما على الفور، وإصابة الآخر بجروح بالغة".

يذكر أن المقاومة الشعبية كثفت من هجماتها المباغتة على تجمعات ونقاط ميلشيات الحوثي وصالح في إقليم تهامة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش في عدد من جبهات القتال.