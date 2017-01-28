إب: اصابة امرأتين برصاص المليشيات المتمركزة بجبل السور في مديرية الشعر

أصيبت امرأتان برصاص مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح اليوم السبت بين منطقتي العود التابعة لمحافظة الضالع ومديرية الشعر التابعة اداريا لمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن المرأتين أصيبتا برصاص المليشيا المتمركزة بجبل السور بمديرة الشعر شرق إب، وأن المليشيات أطلقت النار بكثافة وبشكل عشوائي على المواطنين الذين يمرون على الخط الرابط بين منطقتي العود والشعر.

ونقلت المرأتين اللتين تنتميان لما يعرف بـ"فئة المهمشين" إلى أحد مستشفيات قعطبة لتلقي العلاج وبحسب مصادر طبية فإن اصابة إحداهن خطيرة.

وتواصل مليشيا الحوثي صالح المتمركزة بجبل السور بمديرية الشعر قصفها العشوائي للقرى بين محافظتي إب والضالع.

وبحسب المصادر فقد تعرض منزل المواطن محمد حمادي مجعار في قرية منخله بمنطقة العود لقصف مساء اليوم بقذيفة هاون أطلقتها المليشيا الإنقلابية من جبل السور ، وتعرض المنزل لأضرار عدة جراء القصف.

ويوم السبت الماضي قتلت امرأتين بقذيفة هاون استهدفت ناقلة ركاب في منطقة ظفار ، وبحسب الأهالي فإن الإمراتين تنتميان لقرية بيت العابلي بمديرية بعدان وفارقتا الحياة على الفور فيما أصيبت امرأة ثالثة بجروح بالغة وأصيب آخرين في ذات الحادثة.