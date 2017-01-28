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منع يمني و5 عراقيين من السفر لأمريكا عبر مطار القاهرة بعد قرار ترمب

السبت 28 يناير 2017 06:20 م الصحوة نت - وكالات
منع يمني و5 عراقيين من السفر لأمريكا عبر مطار القاهرة بعد قرار ترمب


قالت وكالة روتيرز نقلا عن مصادر في مطار القاهرة إن خمسة عراقيين ويمنيا منعوا يوم السبت من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب منع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها مسلمون.

وأضافت أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.

وقالت مصادر مطار القاهرة إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.

والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.

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