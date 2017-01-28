وكيل وزارة الإعلام يؤكد جاهزية الوزارة لصرف المرتبات في كافة المحافظات





أكد وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية والإدارية عبدالباسط القاعدي أن الحكومة في انتظار كشوفات موظفي ديوان عام وزارة الإعلام المؤسسات التابعة له في صنعاء لاستكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين.





القاعدي وفي منشور له على صفحته "بالفسيبوك" قال إن المرتبات ستصرف وفق كشوفات شهر ديسمبر 2014 وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في عموم المحافظات.





هذا وبدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية منها العاصمة صنعاء التي تسلم موظفو التربية مرتباتهم عبر مصرف الكريمي.





وأشار القاعدي إلى أن الأمر يحظى باهتمام شخصي ومتابعة حثيثة ومستمرة من قبل معالي وزير الاعلام معمر بن مطهر الإرياني.



