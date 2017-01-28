اجتماع أمني بتعز يقر إلغاء مسميات الفصائل والانضواء تحت الألوية العسكرية بالمحافظة





أقّر اجتماع برئاسة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل اليوم السبت إلغاء مسميات الفصائل و الغاء كل الشعارات ابتداء من اليوم والانضواء تحت الألوية العسكرية في المحافظة وذلك حرصاً و تعزيزاً لوحدة الهدف وتجسيداً لمبادئ القوات المسلحة.

وأقر الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عارف جامل و مدير شرطة تعز العميد محمود المغبشي وعدداً من قادة فصائل المقاومة، أقر تسليم المدعو صهيب المخلافي إلى عمليات المحور وإحالته للجهات الأمنية.

الاجتماع شدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل التخلص من المليشيات الانقلابية و المشروع الإيراني الذي يستهدف استقرار اليمن.

وكان اجتماع آخر عقد الأسبوع الماضي عقب الاحداث التي شهدتها المدينة اقر استدعاء قادة الفصائل لمناقشة الغاء المسميات والانخراط في الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.