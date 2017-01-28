طيران التحالف يدمر طائرة بدون طيار تابعة للميليشيا قبل اقلاعها في المخا

دمرت قوات التحالف العربي اليوم طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال المخا قبل اطلاقها من منصة متنقلة لاستهداف قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي شاركت في عمليات تحرير مدينة وميناء المخا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن نائب رئس أركان الجيش اللواء ركن أحمد سيف اليافعي قوله " إن الجيش الوطني وأثناء استطلاعها منطقة شمال المخا رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة، حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض".

وأضاف" إن المليشيات الانقلابية وبعد تضييق الخناق عليها بدأت باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن".

وأكد أن وصول هذه الأسلحة الإيرانية تظهر بوضوح التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن، من خلال تزويد المليشيات الانقلابية بأسلحة ومعدات متطورة في محاولة يائسة منها للالتفاف على الانتصارات المتتالية للقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.

ودعا اللواء اليافعي المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته اتجاه إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في اليمن والتي تقضي على أي فرصة لنجاح المسار السياسي، وتشعل فتيل الحرب اليمنية في محاولة منها لفرض نفوذها في اليمن، وخلق نموذج في اليمن مشابه لنموذج حزب الله في لبنان.