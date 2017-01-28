انشقاقات جديدة في صفوف المليشيات بالجوف





قال مستشار محافظ الجوف، أحمد البحيح، في تصريح لصحيفة "الوطن السعودية" اليوم السبت، إن انشقاقات من قيادات قبائل يمنية عن ميليشيات الحوثي والمخلوع في ازدياد مستمر.

وأضاف البحيح إلى أن هناك قيادات عسكرية انضمت للشرعية، منها أبرز مشايخ البيضاء وهمدان بالجوف ومديرية المصلوب.

البحيح، أشاد بالدور الذي يضطلع به التحالف العربي، مؤكداً بأن التحالف كان له أكبر الأثر في الانتصارات التي تحققت، موضحاً أن "غارات التحالف الجوية المكثفة استطاعت تدمير معظم مخازن الأسلحة التي كان الانقلابيون يعولون عليها لمواصلة اعتداءاتهم بحق السكان، كما أتاحت لقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني التقدم على الأرض وتحقيق انتصارات باهرة".

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة زحفها باتجاه آخر معاقل المليشيات الانقلابية في الجوف بعد أن أعلنت بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين مناطق عسكرية وحذرت من الاقتراب منها.

الصحوة نت | متابعة خاصة