تحت التهديد.. المليشيات تجبر صيادي الحديدة على تهريب السلاح





قالت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت إن الصيادين اليمنيين يواجهون مخاطر كبيرة بعد قيام الميليشيات الانقلابية، وعبر برلمانيين موالين للمخلوع في محافظة الحديدة، على إجبارهم على العمل في عمليات التهريب تحت تهديد السلاح.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مسؤولين يمنيين، أن غالبية أسر الصيادين في المناطق الساحلية لسواحل الحديدة يواجهون ظروفاً غاية في الصعوبة بعد قيام الميليشيات بتحويل مصدر معيشتهم الوحيد إلى خطر داهم على الشعب اليمني"، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وكشف المسؤولون أن "برلمانيين وأعضاء مجلس محلي في مديرية الخوخة أجبروا جميع الصيادين على تهريب الأسلحة بهدف التمويه، فيما يفخخون مرافئ الصيد للمناطق التي رفض أبناؤها توجيهاتهم".

يأتي هذا تزامناً مع استمرار عملية "الرمح الذهبي" لتحرير الساحل الغربي من قبضة مليشيا الحوثي والمخلوع.





الصحوة نت| متابعة خاصة