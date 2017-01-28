الأوقاف تحذر من السطو على أموال الوقف وتعتبر أي إجراء منذ الانقلاب باطل





حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من مغبة التمادي في السطو على اموال الأوقاف أو البيع والشراء في ممتلكات الوقف استغلالاً للظروف الراهنة التي تمر بها البلد خصوصاً في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.





وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية " لقد شدد الإسلام على حرمة العبث بأموال الأوقاف والمساس بها بغير حق أو التصرف بها في غير ما أوقفت له”.





وأكدت الوزارة أن أي إجراءات تمت في ممتلكات الأوقاف بيعاً أو شراءً أو تبديلاً او تحويلاً منذ سبتمبر 2014 م تعتبر باطلة ولا حكم لها وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من ثبت تورطه من المواطنين او الموظفين او العمال في أي إجراءات تمس بحرمة مال الوقف وممتلكاته سواء كانت عينية او عقارية أو مادية أو منقولة.



