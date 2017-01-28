مارب: وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية لإزالة العشوائيات





نفذت قيادة وزارة الداخلية بمحافظة مارب اليوم السبت، حملة أمنية لإزالة البسطات العشوائية من شوارع المدينة.





ويقود الحملة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الدكتور أحمد الموساي ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن علي عبدالله طاهر بالتعاون مع مكتب التحسين والنظافة بالمحافظة.





وأكد اللواء الموساي أن الحملة ستشمل كافة المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية بدء بمحافظة مارب.





ومنذ صباح اليوم شوهد عدد من الآليات تقوم بإزالة البسطات في الشارع الرئيس للمدينة التي كانت تسبب الزحام.





وقال أحد مالكي تلك البسطات الذي كان يقوم بإزالة بسطته قبل أن تصل إليها تلك الآلية لـ "الصحوة نت" "إنه تم إشعارهم أكثر من مرة وأنه تلقى آخر إشعار منذ قرابة شهر”.





وكانت قوات من الأمن المركزي وشرطة السير والأمن العام والنجدة قد شاركت في الحملة، حيث تم قطع الشوارع الرئيسية التي نفذت فيها الحملة.



