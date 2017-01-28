إب: مقتل قيادي حوثي بالمخادر في صراعات داخلية





قتل قيادي حوثي بمحافظة إب وسط اليمن اثر خلافات حوثية حوثية وسط فوضى وانفلات أمني غير مسبوق تشهده المحافظة.





وبحسب مصادر محلية فقد قتل قيادي حوثي وأصيب آخرين في خلافات عميقة وراء بين أجنحة متعددة داخل تحالف مليشيات الإنقلاب التي اندلعت بعد صلاة عشاء يوم أمس الجمعة في منطقة الدليل بمديرية المخادر شمال مدينة إب.





وأكدت المصادر أن القتيل يدعى ماهر الخولاني ويعمل في ادارة أمن مديرية المخادر الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين كأحد قيادات الحوثي، وكان أحد أبرز مساعدي القيادي الحوثي الصريع علي عبداللطيف حجر الذي يعد من أبرز قيادات مليشيات الحوثي بمحافظة إب والذي قتل أيضا في أغسطس 2015م بمدينة إب اثر خلافات محلية.





وشهدت محافظة إب صراعات عدة بين طرفي الإنقلاب أو داخل قيادات من مليشيا الحوثي وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.