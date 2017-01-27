المليشيا تفجر 8 منازل بقرية واحدة في حزم العدين بإب

فجر مسلحو الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح منذ يوم أمس عدد من منازل المواطنين بمديرية حزم العدين بمحافظة إب.

مصادر محلية أكدت تفجير مليشيا الحوثي صوالح الإنقلابية عصر اليوم الجمعة منزلين بقرية الدهيمية بمنطقة الأبعون بعزلة الأسلوم بحزم العدين غرب محافظة إب بعد يوم واحد من تفجير 6 منازل ليرتفع العدد منذ أمس وحتى اللحظة إلى 8 منازل ويجري الإستعداد لتفجير منازل أخرى.

وتابعت المليشيا عملية التفجير بعد مغرب اليوم بعد تلغيم منزل ثالث بالقرية ويجري حاليا التفاوض بوساطات محلية مع المليشيا لإثنائهم عن التفجير بحسب سكان محليين.

المصادر قالت بأن أعداد المنازل المستهدفة بالتفجير مرشحة للزيادة بسبب اصرار المليشيا على المزيد من التفجير وتهديداتها بنسف منازل أخرى في القرية التي تتمركز فيها وتتخذ منها ثكنة عسكرية.

وتعود المنازل للمواطنين مختار صادق مرشد ومحمد عبدالله علي.

وطردت المليشيا الإنقلابية أهالي القرية والذين نزحوا منها يوم أمس اثر اشتباكات مسلحة بين أربعة من أبناء القرية وبين حملة حوثية خرجت للقرية بهدف اختطافهم.

وحاول الأهالي العودة مساء أمس وصباح اليوم لكن مسلحي الحوثي وصالح أصروا على عدم السماح لهم بالعودة وتشريدهم من قريتهم إلى الجبال والعراء وسط غياب لدور المنظمات الإغاثية والإنسانية.

ويوم أمس اقتحمت مليشيا الحوثي وصالح قرية الدهيمية بحزم العدين وتصدى الأهالي للحملة وحدثت اشتباكات مسلحة ، لتعزز المليشيا مسلحيها من جديد بعد ظهر يوم أمس وتمكنت من اقتحام القرية ونهب البيوت والممتلكات الخاصة والتمركز فيها.

واقتحمت مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في أغسطس من العام الماضي حزم العدين وفجرت أكثر من عشرة منازل ونهبت عشرات المنازل الأخرى في الوقت الذي وصل عدد المنازل التي فجرت بإب من قبل الإنقلابيين لأكثر من 70 منزل خلال عامين من حكم المليشيا لإب بحسب احصائيات محلية وحقوقية.

وتأتي هذه التفجيرات لتذكر بتفجير المليشيا الإنقلابية لسبعة منازل العام الماضي بأحد قرى مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

وتشهد محافظة إب سلسلة من الإنتهاكات والجرائم اليومية بعدد من مديرياتها العشرين وصلت لأكثر من ألفي انتهاك وجريمة في العام 2016م بحسب احصائية محلية وسط غياب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.