الضالع: نجاة قيادي بمقاومة مريس من محاولة إغتيال بعبوة ناسفة

نجا قيادي في مقاومة مريس بمحافظة الضالع مساء اليوم من محاولة إغتيال بعبوة ناسفة زرعت في طريق يربط بين المسجد ومنزله أثناء عودته من صلاة العشاء مساء اليوم الجمعة.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية بمريس لـ"الصحوة نت" إن انفجار عنيف هز قرية " حليف" بعزلة عساف في مريس مساء اليوم اتضح انه ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في الطريق الرابط بين المسجد ومنزل القيادي في المقاومة" احمد صالح العمري " أثناء عودته من صلاة العشاء بالمسجد ، انفجرت على بعد ثلاثة أمتار فقط منه لكنه نجا منها بعناية من الله سبحانه حد قوله.

وطالب المصدر الجهات الأمنية بالتحري والتحقيق والكشف عن المجرمين ومن يقف وراءهم والرد وتقديمهم للعدالة لينالوا جزتؤهم العادل وفقا للقانون.

وأثار انفجار العبوة حالة من الخوف والهلع في اوساط سكان القرية الذين هالهم كثيرا صوت الانفجار.

تجدر الاشارة الى أن زرع العبوات الناسفة والمتفجرات لاستهداف قيادات القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مريس يتكرر من حين لآخر وسبق أن راح ضحيتها أربعة شهداء وستة جرحى بينهم ضابط في لواء الصدرين قبل عدة اشهر.