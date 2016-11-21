مؤذن الثورة في سجون أعداء الثورة

صالح المزلم اسم لمع بريقه في ساحات ثورة الشباب 2011 ضد نظام صالح المشئوم الذي ظل جاثماً على صدور اليمنيين 33عاماً، طالته فجر يوم أمس يد الإجرام والغدر والخيانة بالإختطاف من أمام منزله بعد عودته من صلاة الفجر، لتقطع عليه خفافيش الليل ومجرموا النهار ضوء الفجر ونور الحياة، لتخفيه عن أسرته في ظلام السجن..

أختطفه من كان يظن خاطئاً أنهم يحفظون عهداً ويقيمون حرمة للآمنين.. طالته يد من ليس لهم عهد ولا ذمة ولا أمان..

صالح المزلم أو ما كان يطلق عليه - مؤذن الثورة – كان يصدح بالآذان في ساحات الثورة فتهتز بسماع صوته قلوب الموحدين الموجودين في الساحة والمنازل المجاورة لها، ويعتبر أحد أيقونات الثورة ضد نظام المخلوع صالح.

المزلم أحد اليمنيين الذين ظلوا ملازمين بيوتهم بعد اقتحام مليشيات الحوثي المسلحة للعاصمة، وأحد سكان حارة الخير والسلام في منطقة السنينة في العاصمة صنعاء، المجاورة لساحة الستين التي لطالما صدحت حناجر الثوار فيها للمطالبة بالعيش بحرية وبكرامة..

أختطفته الميليشيات فجر أمس مع عدد من سكان الحي.. اختطفته المليشيات المسلحة التي لا تؤمن إلا بالعنف ولا تراعي أي حرمة لحياة الإنسانية، أختطفته مليشيات كانت تنادي قبل أيام بالعفو عن من يقاتلونهم، وتخفي اليوم من التزم الصمت ولم يحمل سلاحاً في وجه أحد.

مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالمنشورات المتضامنة مع المزلم والمستنكرة لجريمة الاختطاف لشخصية لم يكن له سلاح سوى صوته.

ناشطون في الفيس بوك أدانوا هذه الجريمة الرعناء ضد شخص التزم الحياد حفاظاً على سلامته وسلامة أسرته من عصابة لا ترقب في مؤمناً إلاً ولا ذمة، وطالب الناشطون بالإفراج السريع عن المزلم كونه لا يملك سلاحاً سوى صوته.

الناشط الحقوقي والمحامي – خالد الآنسي – قال: اسألوا انفسكم على الأقل من له مصلحة في اختطاف و اخفاء الثائر والمنشد صالح المزلم لكي تعرفوا ان الحوثي ليس سوى اكذوبة من اكذوبات المخلوع.!

واعتبر الصحفي خليل العمري أن أدوات عفاش الصغار (الحوثيون) لم يسلم منهم حتى المؤذنين، فيما اعتبر الناشط عبدالكريم ثعيل أن الإرهاب يطال المناضل الوطني الكبير صالح المزلم مشيرا إلى أن مليشيا التطرف الإنقلابي مستمرة في إرتكاب جرائم الاختطاف والإخفاء بحق القيادات السياسية والنقابية.

ياسين اليافعي كتب متسائلاً: بعد أن سمعنا عن اعتقال المنشد الرائع : صالح المزلم؛ ماذا تبقى من شي لم يتجاوزوا الحدود فيه او لم يستهدفوه؟؟!!!

أبو رائف اليماني وصف المزلم بأنه "‏مجرد صوت، صمت منذ بدء الحرب، وبقي في صنعاء ظنا منه أن صمته سيحميه، ومع ذلك ظل الصوت الصامت يخيفهم، فقرروا أن يسكتوه في غياهب السجون".

وكتب غريب الدار الكوثري ساخراً "المليشيات تختطف الأستاذ صالح المزلم- مؤذن الثورة من أمام منزله- وبالأمس وليد الإبي واليوم المزلم، وقبلهم قحطان... هنا صنعاء الأمنة والمؤمنة!

مراقبون أعتبروا جريمة اختطاف مسلحو الحوثي والمخلوع لمنشد الثورة ما هو إلا انتقام لمواقفه الشجاعة ودوره الكبير إبان ثورة الشباب السلمية 2011م، مستغربين من حالة الانفصام والإزدواجية والتي وصلت أرقى مراتب الكذب والخداع الذي يلازم المليشيات التي ظلت تروج لأكذوبة العفو العام وتشكيل لجان العفو والإفراج عن المعتقلين ظلماً فيما هي مستمرة في سياستها وأخلاقها الدنيئة بإختطاف أبرياء جدد من منازلهم دون أي تهم والإبقاء على المعتقلين سابقاً مع مواصلة تعذيبهم والتي تصل حد التعذيب القاتل، والتي بتصرفاتها هذه تكشف حقيقتهم للشعب اليمني الذي لا زال مخدوعاً بشعاراتهم الكاذبة والمزيفة لتنكشف بجرائمهم ضد الابرياء سوءاتهم.









صالح المزلم في سطور..

الاسم / صالح محمد صغير المزلم

مواليد / ١٩٧٤م الجمهورية اليمنية محافظة ريمة مديرية الجعفرية

السكن الحالي / صنعاء شارع الستين الغربي حي الطيران حارة المستشفى خلف مستشفى جامعة العلوم والتكنلوجيا جوار جامع القدس

الحالة الاجتماعية / متزوج /عدد البنين (٣) عدد البنات (٨)

العمل حاليا / مهندس وموجه مادة الحاسوب مكتب التربية بأمانة العاصمة ادارة تعليم الحاسوب





المؤهل / بكالريوس تربية قسم لغة عربية كلية التربية جامعة صنعاء

خريج معاهد علمية معلمين نظام الثلاث السنوات الشعبة الشرعية (معهد النور العلمي ) المرحلة الاعدادية (معهد صنعاء العلمي فرع صلاح الدين )





الخبرات والمهارات

-خبرة تزيد عن ٨ سنوات في الهندسة الصوتية (الهندسة الميدانية والديجيتال)

-خبرة لا تقل عن (١٣سنة) في صيانة الحاسوب والتعامل معه مع الحصول على الشهادات الخاصة بالدعم الفني من شركة مايكروسوفت

-خبرة في التصوير التلفزيوني والاخراج والجرافك لاتقل عن سنة

-خبرة في التعامل مع برامج المونتاج التلفزيوني المختلفة لاتقل (٧) سنوات

-خبرة في انتاج البرامج التعليمية عن بعد ICT منذ سنة ٢٠٠٥م وحتى الان

-خبرة في مجال الانشاد لاكثر من (٢٠) سنة

-خبرة في التعامل وكسب الاخرين والترويج للاعمال الفنية المختلفة داخليا وخارجيا

-خبرة في تغطية الحفلات الفنية باختلافها من اعداد وتجهيزات وكل ما يتعلق بالجانب الفني من صوتيات ومنشدين وغيره

-دورات في التمريض والاسعافات الاولية

-دورات متعددة في التعليم الالكتروني

-خبرة في تقديم الاحتفالات بمختلف انواعها

-خبرة في تغطية الرحلات الترفيهية فنيا داخليا وخارجيا





المشاركات الفنية الخارجية:

-المشاركة في القاهرة في الاوبرا الوفدالفني اليمني عام ١٩٩٧م

-المشاركة الخرطوم عاصمة الثقافة العربية عام ٢٠٠٥م

-المشاركة في الجزائر في مهرجان الروح سبتمبر ٢٠٠٧م

-المشاركة في الاسبوع الثقافي اليمني في الممملكة العربية السعودية مارس ٢٠٠٨م

-المشاركة بندوة خاصة عن الانشاد اليمني وانواعه في جمهورية مصر العربية كباحث علمي ومنشد عام ٢٠٠٦م

-المشاركة بحفلات خاصة بالمراكز الصيفية ومراكز تحفيظ القران الكريم في الاردن ٢٠٠٩م

-المشاركة في دولة سيرلانكا بفعاليات فنية خاصة برجال الاعمال سنة ٢٠١٠ م و٢٠١٢م

-احياء حفل الخرجين اليمنيين الاكادميين من الجامعات المصرية بتاريخ 15/7/2012





المشاركات العلمية الخارجية :

-المشاركة في اجتماع الخبراء الاقليمي لاعداد دراسة عن كيفية الاستفادة من

التقنيات الحديثة في تحفيظ القران الكريم وتحسين تلاوته كممثل وحيد لليمن بدولة الكويت نوفمبر ٢٠٠٩م

- المشارركة والحصول على المركز الاول في ملتقى المعلمين المبدعين العرب الاول بالشارقة في الامارت العربية المتحدة في ابريل ٢٠٠٥م

-المشاركة والحصول على المركز الاول في ملتقى المعلمين المبدعين العرب الثاني في القاهرة بجمهورية مصر العربية مايو ٢٠٠٦م

-الحصول على دعوة من شركة مايكرو سوفت للمشاركة في موتمر المعلمين المبدعين العالميين الاول

في سياتل الولايات المتحدة الامريكية كممثل وحيد للوطن العربي منع من حضورها ضروف مادية ٢٠٠٧م





الاعمال الحالية والسابقة

-مؤذن وامام بساحة التغيير بصنعاء منذ انطلاقة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وحتى هذه اللحظة (مؤذن الثورة).

-مدرس لمادة القرآن الكريم والتربية الاسلامية لمدة ثلاث سنوات بمدرسة ذات البروج بمنطقة الوحدة بأمانة العاصمة

-موجه ومهندس مادة الحاسوب بالتربية بأمانة العاصمة ادارة تعليم الحاسوب .

-المسؤل الاعلامي بجمعية المنشدين اليمنيين سابقا مسؤل التاهيل والتدريب بالجمعية حاليا .

-مسؤل قسم الصوت المباشر بقناة سهيل الفضائية طوال عام ٢٠١١م وحتى فبراير ٢٠١٢م .

-رئيس فرقة ترانيم الفنية لمدة خمس سنوات فرقة الحسام سابقا

-عضو فرقة الاسراء الفنية .

-عضو فرقة الهديل الفنية منذ٩٩ م .

-منشد وممثل وملحن ومؤدي ببرنامج رحاب القرآن الكريم بالفضائية االيمنية منذ أول انطلاقة البرنامج حتى دمج المعاهد العلمية .

-موجة انشطة بادارة الانشطة بمكتب التربية لمعاهد محافظة الحديدة مرحلة مابعد الثانوية .

-مشرف اجتماعي بمعهد الفاتحين ريمة لمدة عام .

-احياء المئات من الحفلات الفنية الداخلية من اعراس واحتفالات رسمية وخاصة .

-العمل في التثقيف والاعلام الصحي بوزارة الصحة كمنشد وملحن للاعمال التثقيفية الصحية

كأول منشد في اليمن يقوم بأعمال انشادية تهتم بالجانب الصحي التثقيفي

منذ سنة٢٠٠م وحتى الان .





‎الجوائز‎

الحائز على المركز الاول في استخدام التقنية الحديثة في التعليم عن بعد في المسابقة التي اقامتها شركة مايكروسوفت بجامعة الشارقة عام 2005

والمركز الاول ايضا بنفس المسابقة في القاهرة عام 2006





‎المعلومات الشخصية‎

(مؤذن الثورة ) منشد يمني ومهندس حاسوب ومهندس صوت بقناة سهيل الفضائية





حائز على المركز الاول في استخدام التقنية الحديثة في التعليم عن بعد في المسابقة التي اقامتها شركة مايكروسوفت بجامعة الشارقة عام 2005

والمركز الأول ايضا بنفس المسابقة في القاهرة عام 2006





متزوج وله 7 بنات و3 أولاد



