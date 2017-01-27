ذمار: استقالة جماعية لعدد من رؤوسا الأقسام الأكاديمية بكلية التربية

قدمت عدد من رؤساء الأقسام الأكاديمية بكلية التربية بجامعة ذمار استقالة جماعية لرئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري.

وقال دكاترة في نص الاستقالة المقدمة لرئيس الجامعة، انهم لم يعودوا استطاعة ممارسة عملهم الاكاديمي في الجامعة في ظل الظروف الراهنة.

يأتي هذا بعد يوم من تقديم عدد من عمداء الكليات بالجامعة استقالاتهم بينهم عميد كلية الهندسة.

ومنذ خمسة اشهر واساتذة الجامعة يعملون بدون رواتب وشهدت بعض الجامعات اضرابات فيما لا تزال بعضها مضربة عن التدريس حتى اليوم.

موقع الصحوة نت يعيد نشر بيان استقالة دكاترة ذمار

بيان استقالة...

الأخ أ.د. طالب النهاري رئيس جامعة ذمار ....المحترم.

خالص التحايا

وبعد..

نحن أعضاء مجلس كلية التربية بجامعة ذمار، التالية أسمائنا نقدم استقالتنا من المجلس، لعدم استطاعتنا ممارسة أعمالنا في ظل الظروف الراهنة.....

1- أ.د. خالد الحمادي، رئيس قسم الأحياء.

2- د. عبد الله صلاح، رئيس قسم اللغة العربية..

3- د. محمد عبد الخالق، رئيس قسم اللغة الانجليزية.

4- د. نبيل شداد، رئيس قسم الفيزياء..

شاكرين لكم حسن تفهمكم، ودمتم بخير..