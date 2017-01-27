قوات الجيش تحكم سيطرتها على المجمع الحكومي وإدارة أمن المخا





تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم من السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الامن في المخا بعد تضييق الخناق على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فيما تبقى من مباني شرق وغرب مدينة المخا بمحافظة تعز.

وحسب مصدر عسكري في قيادة محور تعز فأن عملية تحرير المجمع الحكومي ومحيطه وإدارة الأمن وأحياء البليلي جاءت بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الارواح والمعدات قبل أن تلوذ بالفرار. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ".

وتمكنت قوات الجيش من نزع مئات الألغام التي زرعتها المليشيا الانقلابية على امتداد الخط الساحلي.

وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في المخا والمواقع المجاورة، حيث قتل خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 40 عنصرا.