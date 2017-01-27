الضالع : إصابة طفلة في قصف عشوائي شنته مليشيا الحوثي والمخلوع على مريس

أصيبت طفلة في قصف عشوائي شنته مليشيا الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة جنوب دمت ظهر اليوم الجمعة على قرى منطقة مريس بمحافظة الضالع بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة بشكل عشوائي .

وقال سكان محليون "للصحوة نت" أن الطفلة "رجاء محمد نعمان " ٦ سنوات أصيبت بشظية في الرأس جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على المنطقة أثناء تواجدها مع عدد من الأطفال خارج المنزل، نقلت على إثره للمستشفى.

وجددت المليشيات الانقلابية قصفها المدفعي والصاروخي على قرى المنطقة حيث تساقطت عدد من صواريخ الكاتيوشا في أماكن مختلفة وقت صلاة الجمعة، فيما تساقطت عدة قذائف أخرى عصر اليوم ولكن دونما إصابات.

وتقصف مليشيات الحوثي وصالح بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك قذائف الهاون، مستهدفة قرى مريس بشكل عشوائي دونما مراعاة للسكان بصورة خلفت ضحايا جدد في أوساط المدنيين كان آخرهم طالب جامعي تعرض لإصابات خطرة في الخاصرة من قناص حوثي الاسبوع الماضي وركاب حافلة النقل الجماعي في منطقة يعيس.