حجة: السلطة المحلية تسلم كشوف مرتبات موظفيها لوزارة الخدمة المدنية





سلمت محافظة حجة كشوف مرتبات موظفيها الى وزارة الخدمة المدنية والتامينات.





ورفع اللواء عبد الكريم السنيني مذكرة الى وزارة الخدمة المدنية تتضمن صرف مرتبات الموظفين لعدد( 21330) وبمبلغ مليار واربعمائة واربعة مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ومائتان وثمانية وستون ريالا في 38مكتب من مكاتب القطاع المدني والوحدات الادارية بالمحافظة وفقا لكشوفات الموظفين شهر ديسمبر من العام 2014م.





وتعد محافظة حجة هي اول محافظة تسلم كشوفات موظفيها لكافة المكاتب والوحدات الادارية بالمحافظة اولها مكتب الخدمة المدنية واخرها مكتب الهيئة العامة للاثار.



