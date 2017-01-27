الجوف: لجنة صرف المرتبات تدشن صرف رواتب الموظفين في القطاع المدني





دشنت لجنة صرف المرتبات بمحافظة الجوف عملها صباح أمس الخميس حيث تم تشكيل اربع لجان للصرف لجنتين للتربية ولجنة للصحة ولجنة للمكاتب الاخرى.





وأكد مصدر في اللجنة إنه تم تحديد مدة زمنية للصرف مدتها عشر ايام وفقاً للشروط المعلنة التي تقتضي ابراز البطاقة اثناء استلام الراتب.





وأكد علي سيف مدير مكتب المالية بالمحافظة انه سيتم صرف الرواتب عن طريق اللجان المكلفة بالصرف، مطالبا الحكومة بسرعة تشغيل البنك المركزي داخل المحافظة لتسهيل عملية الصرف في الاشهر القادمة.





واعتبر هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين في الوقت الذي نهب الانقلابين كل مؤسسات الدولة وحولوا اموالها لمصلحتهم الخاصة.





من جانبه أكد محمد صالح مدير مكتب التربية ان للراتب اهمية كبيرة في تسيير العمل؛ مشددا على استمرارية صرف المرتبات حتى تستمر العملية التعليمية داخل المحافظة.



