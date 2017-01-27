نقابة هيئة تدريس جامعة إب تدعو لعدم تسليم نتائج الامتحانات تمهيدا للإضراب الشامل

جددت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إب أمس الخميس دعوتها عدم تسليم نتائج الامتحانات والالتزام بالبيان الصادر عنها بتاريخ 2017/1/6م والذي أكد على الالتزام بقرار المجلس الأعلى للنقابات.





ودعت النقابة إلى عدم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني والإضراب بشكل شامل حتى يتم صرف الرواتب بشكل منتظم للتخفيف من المعاناة التي يعيشها أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.





وصعدت الجامعات اليمنية فعالياتها الاحتجاجية وصولا إلى الإضراب الكامل على خلفية تأخر صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس منذ أكثر من أربعة الأشهر.





وتعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس للاعتداء من قبل المليشيات كان آخرها محاولة اغتيال رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري.