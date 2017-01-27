محافظ صعدة: زعيم المليشيات نقل من كهوف مران إلى داخل مدينة صعدة





حذر محافظ صعدة هادي طرشان من مساعدة الميليشيات الانقلابية أو إيواء القيادات الحوثية وعلى رأسهم المطلوبان دوليا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم.





وقال «طرشان» في تصريحات لصحيفة «عكاظ» إن المعلومات لدينا أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي نقل من كهوف مران إلى داخل مدينة صعدة، مبيناً أنه غير مستقر في موقع واحد بل يتنقل بين صعدة ومدينة حجة ويحتمي بالمدنيين كدروع بشرية وهو ما صعب عملية اصطياده بطيران التحالف العربي الذي يحرص على سلامة المدنيين.





وأضاف، أن المليشيات تعرض المدنيين للخطر في ظل استحداث معسكرات تدريب وسط صعدة، وقامت باستعراضات عسكرية في صنعاء القديمة، فيما تجري تدريبات لعناصرها في مقرات كانت عبارة عن جمعيات للمكفوفين والأيتام وسط حي الصافية في صنعاء وقامت بنقل أسلحة إليها.





وقال إن وجود خبراء إيرانيين ومن حزب الله أصبح أمرا مألوفاً في أوساط المدنيين في صعدة، مؤكدا رصد خبراء إيرانيين كانوا يقاتلون مع الميليشيات في محافظة الجوف قبل أيام في صعدة.





وأشار إلى أن المناطق الشرقية والشمالية لمحافظة صعدة أصبحت مؤمنة ويجري الإعداد لعملية عسكرية ضخمة بالتنسيق مع جميع الجبهات في مختلف المدن اليمنية.



