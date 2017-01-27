ولد الشيخ يطالب في احاطته بالضغط لوقف اطلاق النار وأوبراين يحذر من مجاعة باليمن

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المجتمع الدولي للضغط على الاطراف لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال ولد الشيخ خلال احاطته التي قدمها مساء اليوم، امام مجلس الأمن، إن نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويلة من الحرب كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل.

وتابع المبعوث الاممي قائلا: لقد أكدت للرئيس هادي أن ما تقدمه الأمم المتحدة هو مقترحات قابلة للتباحث حتى نتوصل الى حل شامل يقبل به الأطراف وما من حل آخر يؤمن السلام لليمن ويجمع اليمنيين على طاولة واحدة للتطرق الى التحديات الداخلية وأبرزها قضية مظالم الجنوب.

وحث الحكومة اليمنية على اعادة تفعيل حركة الطائرات المدنية والتجارية من والى مطار صنعاء الدولي، مشيرا الى ان الابقاء على مطار صنعاء الدولي مغلقا يزيد من صعوبة الوضع العام.

وقال ولد الشيخ "منذ ان تقدمت باحاطتي السابقة لمجلس الامن، لقد التقيت بوزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر والأردن والسويد كما التقيت بنائبي وزير خارجية روسيا والصين ولمست الاجماع الدولي الداعم دائما لمسار السلام وجهود الأمم المتحدة.

ودعا المجتمع الدولي ان يكثف الجهود للضغط على الأطراف لاعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة مشيرا أن تحسن الوضع الأمني سوف يفسح المجال لتفعيل الحوار السياسي الذي نرجو أن يؤدي الى حل جذري للحرب.

من جانبه قال منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة ستيفن أوبراين: إن أكثر من مليوني شخص مشردون داخل اليمن، مضيفًا: نشعر بالقلق البالغ على المدنيين العالقين في "المخا".

وأكد "أوبراين"، أن 1400 طفل قتلوا منذ بداية النزاع في اليمن، و14 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية في اليمن.

وحذر من مجاعة في اليمن خلال العام الجاري، مؤكدًا أن أطراف النزاع فشلت حتى الآن في حماية المدنيين.

وطالب منسق الأمم المتحدة، مجلس الأمن بالدعوة لوقف إطلاق النار في اليمن وضرورة إيصال المساعدات بدون عراقيل.