الحديدة: مصرع 2 من مسلحي الحوثي واصابة آخرين في هجومين منفصلين









أكد مصدر في قيادة المقاومة الشعبية في اقليم تهامة بأن ابطال المقاومة الشعبية شنوا مساء اليوم الخميس هجومين استهدفا طقما وعناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع في قلب المدينة.





واضاف المصدر في بلاغ عسكري تلى موقع الصحوة نت نسخة منه بأن أبطال المقاومة الشعبية في اقليم تهامة هاجموا بقنبلة يدوية طقما للمليشيات كان عليه ثلاثة مسلحين في شارع الحلقة خلف مطعم قلب شواطئ الحديدة بمديرية الحالي.





وبحسب المصدر فقد أسفر الهجوم عن مصرع احد المسلحين واصابة آخرين بجروح خطيرة.





واكد المصدر ان العملية الثانية نفذها احد ابطال لمقاومة الشعبية حيث باغت أحد عناصر مليشيات الحوثي بثلاث طلقات من سلاح شخصي أثناء نزوله من الطقم في شارع صنعاء جوار محلات الكف الاخضر بالقرب من مستشفى العلفي ما اسفر عن مصرعه على الفور.





وعلق مصدر في المقاومة بالقول: “برغم القبضة الأمنية الحديدية وعشرات الاطقم التي تجوب الاحياء والشوارع ليلا ونهارا، إضافة الى استحداث المليشيا نقاط تفتيش أمنية جديدة، الا ان ابطال المقاومة تمكنوا من اختراق هذه القبضة الامنية ونفذوا عملياتهم دون ان يصابوا بأذى”.





وأضاف: “لقد كسروا انف هذا الصلف المليشياوي في شوارع الحديدة بعمليات مباغتة”.