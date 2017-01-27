نقابة المعلمين تشيد بصرف مرتبات أمانة العاصمة وتدعو لاستكمالها في بقية المحافظات





دعت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة الشرعية لاستكمال عملية صرف مرتبات المعلمين في بقية المحافظات، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنح التربويين مرتبات الشهور الماضية، والعمل على انتظام عملية الصرف شهريا، ومعالجة وضع من سقطت أسماؤهم من الكشوفات.





وحذرت النقابة -في بلاغ صحفي تلقى موقع الصحوة نت نسخة منه- من الحيلولة دون وصول المرتبات إلى المعلمين في المحافظات، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية الرامية لحصول التربويين على أجورهم المالية بشكل آلي ومنتظم.





وأعربت النقابة عن إشادتها وتقديرها العاليين لقيام حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف مرتبات موظفي ديوان وزارة التربية ومعلمي أمانة العاصمة عبر بنك الكريمي للتحويلات.





وشكرت النقابة كل من أسهموا في توفير البيانات ورفع كشوفات المرتبات، ومن تواصلوا مع الحكومة لتسهيل عملية الصرف.





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الصحوة نت ينشر نص البلاغ الصحفي..

تعرب نقابة المعلمين اليمنيين عن إشادتها وتقديرها العاليين لقيام حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف مرتبات موظفي ديوان وزارة التربية ومعلمي أمانة العاصمة عبر بنك الكريمي للتحويلات.





وتدعو النقابة حكومة بن دغر لاستكمال عملية صرف مرتبات المعلمين في بقية المحافظات، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنح التربويين مرتبات الشهور الماضية، والعمل على انتظام عملية الصرف شهريا، ومعالجة وضع من سقطت أسماؤهم من الكشوفات.





وتحذر النقابة من الحيلولة دون وصول المرتبات إلى المعلمين في المحافظات، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية الرامية لحصول التربويين على أجورهم المالية بشكل آلي ومنتظم.





كما تشكر النقابة كل من أسهموا في توفير البيانات ورفع كشوفات المرتبات، ومن تواصلوا مع الحكومة لتسهيل عملية الصرف.





*صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين*

26/1/2017