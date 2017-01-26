إب: المليشيات تفجر منازل بحزم العدين عقب تصدي الأهالي لمسلحيها وسقوط 7 منهم





قالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" ان قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي والمخلوع اثر تصدي الأهالي لحملة تابعة للإنقلابيين استهدفت مواطنين بحزم العدين غرب محافظة إب.

وحسب المصادر فإن سبعة من مسلحي الحوثي والمخلوع قتلوا إثر تصدي عدد من الأهالي لحملة مسلحة بقرية الدهيمية بمنطقة الأبعون بعزلة الأسلوم في مديرية حزم العدين.

وأضافت المصادر بأن الاشتباكات التي اندلعت صباح الخميس بين الأهالي والحملة المكونة من خمسة أطقم استمرت لساعات تمكن خلالها الأهالي من إعطاب طقم وقتل عدد من مسلحي الحوثي واجبروا الحملة على الانسحاب.

وأكدت المصادر أن المليشيات عاودت الهجوم ظهر اليوم بتعزيزات كبيرة وتمكنوا من اقتحام القرية عقب نزوح الأهالي وانسحاب المواطنين الذين تصدوا لها، مشيرة الى قيام المليشيات بعملية نهب واسعة لممتلكات المواطنين حيث شوهدت سيارات عدة تنقل المنهوبات بينها أثاث المنازل.

وبحسب المصادر فقد فجرت المليشيات ثلاثة منازل بشكل كلي وثلاثة بشكل جزئي وسط مخاوف من زيادة أعداد المنازل التي سيتم تفجيرها.

وقال سكان محليون بأن المليشيات تتمركز بالقرية وترفض عودة الأهالي من النساء والأطفال وكبار السن الذين نزحوا صباح اليوم إلى الجبال والقرى المجاورة.

واخطفت المليشيا ستة من المواطنين واقتادتهم لجهة مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.

وفجرت المليشيات الإنقلابية أكثر من سبعين منزل منذ سيطرتها على إب بحسب تقارير حقوقية ومحلية ونالت مديرية حزم العدين نصيب كبير من تلك التفجيرات.





المصدر | الصحوة نت