في جريمة مروعة.. المليشيا تلغم مواطناً بإب وتدعي انه فجر نفسه





قتل مواطن بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب وسط اليمن برصاص مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

مصادر محلية أفادت لـ"الصحوة نت" بأن مواطن قتل يوم أمس برصاص أحد النقاط الأمنية التابعة لمديرية الرضمة وادعت المليشيا بأن المواطن كان ينوي تفجير نفسه بنقطة الذاري والتي قتل فيها.

مصادر مطلعة أفادت بأن المواطن كان يستقل سيارة مع مسافرين آخرين بينهم إمرأة وقادم من إتجاه مدينة يريم إلى مديرية الرضمة.

وأضافت المصادر بأن مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية المتواجدين في نقطة الذاري على المدخل الشرقي للمديرية انزلوا المواطن من السيارة بصورة أثارت الفزع في من كان معه بالسيارة ولم يعرف خلفية الاستهداف الذي تعرض له.

وبعد انزاله من قبل المليشيا تعرض المواطن لإطلاق رصاص وفارق الحياة على إثرها وبعدها بدقائق سمع دوي انفجار يعتقد أنه تم وضع عبوة متفجرة في جسده ليتحول لاشلاء.

وعقب الحادثة سارعت وسائل الإعلام التابعة للمليشيا الإنقلابية بالقول بأن الأجهزة الأمنية ضبطت انتحاري فجر نفسه بأحد النقاط الأمنية التابعة للمليشيا بمديرية الرضمة.

وقالت خدمة المسيرة موبايل الاخبارية واليمن اليوم نقلا عن مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات أولية لعملية انتحارية تستهدف أحد النقاط بمديرية الرضمة.

وعقب الحادثة خطفت مليشيا الحوثي نساء كن بالسيارة التي كانت تقل المواطن القتيل وتم التحقيق معهن بعد الإعتداء عليهن وتهديدهن.

واستمر اختطاف النساء لساعات قبل ان تتدخل وساطة محلية وتمكنت من الإفراج عنهن.

وفي رمضان من العام الماضي قتلت مليشيا الحوثي وصالح أحد المواطنين عبر تفجير عبوة ناسفة كانت مغطاة بكرتون أعطيت له كي يسلم الكرتون لصاحب متجر كان يجلس بجواره في سوق الرضمة وبعد أخذه الكرتون تم تفجير العبوة عن بعد وقالت حينها وسائل الإعلام التابعة للمليشيا بأن انتحاري فجر نفسه بمديرية الرضمة وتبين لاحقا من خلال أسرته وأشخاص متواجدين بالقرب من الحادثة أنها عملية دبرت لاغتياله كونه من المواطنين الذين يعارضون حكم المليشيا.