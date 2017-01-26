صنعاء: مقتل 18 بينهم قيادي ميداني حوثي في معارك مع قوات الجيش بنهم

قتل 18 من مليشيا الحوثي وصالح بينهم قيادي ميداني للحوثيين فيما تم اسر ثلاثة آخرين في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل مركز اعلام مقاومة صنعاء "أن القيادي الحوثي "أبو حمزة المتوكل" قتل بعد تصدي قوات الجيش على هجوم شنته الميليشيات لاستعادة سلسلة جبال حلبان بميمنة فرضة نهم".

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت طقم إمداد يحمل أفرادا للمليشيات الانقلابية في جبل الحرشفة المطل على قرية الحول مما أدى الى سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

إلى ذلك كما استهدفت مقاتلات طيران التحالف العربي مدرعة في طريق هران - ضبوعة كانت متجهه إلى قرية ضبوعة، كما وقصفت ميلشيات الحوثي وصالح المتمركزة فوق قرية الحول بغارتين متتاليتين.