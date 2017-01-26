وزير الإعلام يوجه بمتابعة مصير الأجهزة والمعدات التي نُهبت خلال الحرب في لحج





شدد وزير الاعلام معمر الإرياني على ضرورة متابعة الجهات المعنية في المحافظة لمعرفة مصير الأجهزة والمعدات التي نهبت اثناء فترة الحرب.

وطلب بتقارير مفصلة عن وضع كل مؤسسة على حدة، ووعد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بث إذاعة لحج وشدد على ضرورة الحفاظ على أرشيفها الذي يعد غنيا ولا يمكن تعويضه.

جاء ذلك خلال مناقشته اليوم وضع فروع المؤسسات الإعلامية بمحافظة لحج مع عدد من المسؤولين في المحافظة.

واستمع إلى شرح من مدير مكتب الإعلام الدكتور محمد الزوعري ومدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) نبيه عطا، ومدير إذاعة لحج، محمد العمودي وعدد من المختصين، حول الأضرار التي لحقت بالمكاتب الإعلامية والإذاعة في المحافظة إبناء احتلال الميليشيا الانقلابية للمحافظة.

حضر اللقاء نائب وزير الإعلام حسين باسليم ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة عرفات مدابش.