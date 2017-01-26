استقالة جماعية في كلية الهندسة بجامعة ذمار بسبب ممارسات الحوثيين

أقدمت عمادة كلية الهندسة برئاسة العميد "محمد الحيفي" على تقديم استقالتها من جامعة ذمار صباح اليوم الخميس على خلفية التصرفات الهمجية التي تقوم بها مليشيات الحوثي مع رئاسة الجامعة.

وقالت مصادر في جامعة ذمار "أن مليشيات الحوثي أقدمت على تسجيل عشرات الطلاب من منهم محسوبين على القيادات الحوثية فوق الطاقات الاستيعابية للجامعة".

وأضافت المصادر "أن ممارسات ميلشيات الحوثي وصالح دفعت بعمادة كلية الطب إلى تقديم استقالتها قبل أشهر ولكن هناك العديد من الضغوطات التي مارست لبقائها في عملها من قبل السلطة المحلية".

وتشهد عدة جامعات حكومية من بينها جامعة ذمار إضراب شامل عن التدريس احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين للشهر الخامس على التوالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

وكانت عمادة كلية التربية أعلنت تنفيذ إضراب كلي، مما جعل رئاسة الجامعة الموالية للحوثيين تغيير عميد الكلية، وتم تهديد بقية الكليات بعدم توقيف الدراسة وأي دكتور يعلن الإضراب يتم تغييره.

ومؤخرا قامت رئاسة جامعة ذمار بعشرات التغييرات الإدارية مطلع شهر يناير وأطاحت بالكثير من كوادر الجامعة، ومن المتوقع أن تشهد جامعة ذمار احتجاجات كبيرة في وجه مليشيات الحوثي على خلفية ممارستها سياسية الإقصاء والتهميش بالإضافة إلى انقطاع الرواتب للشهر الرابع على التوالي.