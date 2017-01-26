رئيس الوزراء يوجه بسرعة استكمال اجراءات صرف مرتبات الشهداء في اقليم عدن

شدد رئيس الوزراء على سرعة استكمال اجراءات صرف مرتبات الشهداء في محافظات اقليم عدن والاهتمام بمعالجة الجرحى.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وكيل وزارة الصحة الدكتورة اشراق السباعي ووكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى علوي النوبة.

وأكد على ضرورة تحسين المستوى الصحي في جميع المستشفيات ومدها بالكادر الطبي المؤهل .. مبديا استعداد الحكومة تقديم كافة المساعدات الطبية والعلاجية لتقوم المستشفيات بعملها على اكمل وجه. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار الدكتور بن دغر إلى ان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم علينا الاهتمام بالجرحى الذين كانوا جبلاً شامخاً في وجه المليشيا الانقلابية وحصناً منيعاً لمشروعهم التدميري الذي استهدف كل شيء في ربوع الوطن بما فيها المستشفيات.

واشاد الدكتور بن دغر بمركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي وكل من ساعد اليمن في الجانب الانساني والصحي والاغاثي على ما يقدموه لابناء الشعب .

واستمع رئيس الوزراء من وكيل وزارة الصحة ووكيل المحافظة الى عدد من الملاحظات اشارت بمجملها الى حالة الجرحى وخاصة من يحتاجون الى اطراف صناعية .